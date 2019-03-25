2019-03-25T13:09:42+03:00
Общество

«Бил и издевался». В Прикамье осужден отец-скандалист

39-летний мужчина держал в страхе всю семью
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кунгуре 39-летний муж-деспот издевался над своей семьей. Как только выпьет, устраивал скандалы. В обычные он мало заботился о здоровье и успехах сына, а в пьяном состоянии брался за «воспитание». Он регулярно устраивал ему взбучки, бил и всячески издевался.

Мировой судья рассмотрел дело отца-дебошира и назначила ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку. В Добрянке 62-летний мужчина невзлюбил свою падчерицу. С сентября 2018 года по февраль 2019 года он истязал ее. Как следует из материалов дела, он вел по отношению к 8-летней девочке раздраженно и нетерпимо. Постоянно бил ее и причинял боль. Следователи возбудили уголовное дело по факту истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней. Сейчас допрашиваются свидетели, назначены различные судебные экспертизы, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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