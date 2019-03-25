Пермские кулинары остановились в шаге от призовой тройки на чемпионате поваров Chef a la Russe

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-25T12:27:11+03:00

Финал соревнований проходил в Москве с 20 по 22 марта

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В чемпионате среди кулинаров Chef a la Russe принимали участие 40 профессиональных коллективов. География участников чемпионата была широка: Пермь, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Воронеж. Пермская команда в составе Евгения Попова, Дмитрия Реброва и Евгении Васькиной вышла в гранд-финал чемпионата. Пермяки рассказали, что труднее всего было соревноваться в конкурсе «Черный ящик», где только перед началом соревнований участники получают от организаторов одинаковые наборы продуктов.

Оценивали работу конкурсантов 10 всемирно известных судей, среди которых Виктор Беляев (президент национальной ассоциации кулинаров России), Томас Гуглер (президент международной ассоциации кулинаров), Герт Клоцке (президент ассоциации кулинаров Швеции) и другие заслуженные кулинары международного уровня.

Пермская команда заняла в итоге четвертое место, остановившись в шаге от призовой тройки.

ИСТОЧНИК KP.RU