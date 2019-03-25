«Вытащили машину из оврага». Инспекторы ГИБДД спасли автомобилистов в сильный мороз

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-25T12:09:13+03:00

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Водитель УАЗа поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые помогли ему на трассе Горнозаводск – Екатеринбург в сильный мороз.

В феврале мужчина попал в аварию. Как рассказал сам водитель, из-за сильного мороза автомобильная резина утратила сцепные свойства со скользкой дорогой. Он не справился с управлением, и на крутом повороте автомобиль занесло. После нескольких разворотов на встречной полосе движения, УАЗ вылетел в овраг и застрял в сугробе. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали, а снег не позволил машине скатиться вниз.

Но самостоятельно выехать обратно на дорогу водитель УАЗа не мог. К счастью, в это время сотрудники ГИБДД по Горнозаводскому району капитан полиции Андрей Ширяев и лейтенант полиции Константин Колотов патрулировали трассу. Госавтоинспекторы увидели, что людям требуется помощь и сразу же остановились.

- Сначала полицейские убедились, что пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Затем нужно было решить, как вытащить автомобиль. Пока граждане отогревались в патрульной машине, госавтоинспекторы останавливали проезжающие мимо грузовики, но водители отказывались помогать, ссылаясь на спешку и иные причины. Тогда инспекторы отправились в город за подмогой. С помощью КамАЗа машину удалось вытащить из сугроба.

Счастливые граждане, выразив признательность своим спасителям, благополучно добрались на автомашине до пункта назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU