«Поспорили из-за девушки». В Перми у ТЦ «Новая Столица» произошла массовая драка подростков

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-25T11:28:43+03:00

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24 марта возле торгового центра «Новая Столица» на улице Мира произошла массовая драка подростков. Очевидцы утверждают, что к двум юношам, которые вышли из кафе подошла толпа подростков. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

В полиции нам подтвердили, что драка была. Правда сообщили, что избиения не было, подростки дрались двое на двое.

- Днем 24 марта в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о драке между несовершеннолетними, - сообщили в краевой полиции. - Прибывшие на место стражи порядка установили, что между подростками возник словесный конфликт из-за девушки, в ходе которого двое несовершеннолетних нанесли телесные повреждения двум другим несовершеннолетним.

В полиции добавили, что личности всех участников инцидента установлены. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU