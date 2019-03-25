«Бывает трудно и больно». Чемпионка мира Татьяна Иванова из Прикамья восстанавливается после операции на колене
Чемпионка мира по санному спорту Татьяна Иванова из Чусового продолжает восстанавливаться после операции на колене. Накануне Международного женского дня прославленную саночницу прооперировали в Австрии.
- Все прошло удачно и я следила за ходом операции по монитору. Очень даже интересно было, - сообщала Татьяна на своей официальной страничке «ВКонтакте». - Хочу сказать огромное спасибо доктору Хозе. Именно он вчера чинил и объяснял мне, что он делает.
После операции Татьяна переехала в Москву, где продолжила восстановление. Видео из больницы она выложила в соцсети.
- Центральная клиническая больница восстановительного лечения стала для меня домом на 3 недели, - говорит Татьяна. - Каждый день и весь день я занимаюсь восстановлением своего колена. Порой бывает тяжело, трудно и больно. Но это только половина моего пути восстановления. В скором времени я перееду в другую больницу и уже буду заканчивать свою реабилитацию.
Пермская чемпионка Татьяна Иванова восстанавливается после операции.
ИСТОЧНИК KP.RU