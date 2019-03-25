2019-03-25T10:56:21+03:00
Спорт

«Бывает трудно и больно». Чемпионка мира Татьяна Иванова из Прикамья восстанавливается после операции на колене

Из-за травмы наша спортсменка пропустила чемпионат России
Константин КЯКИНЕН
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Чемпионка мира по санному спорту Татьяна Иванова из Чусового продолжает восстанавливаться после операции на колене. Накануне Международного женского дня прославленную саночницу прооперировали в Австрии.

- Все прошло удачно и я следила за ходом операции по монитору. Очень даже интересно было, - сообщала Татьяна на своей официальной страничке «ВКонтакте». - Хочу сказать огромное спасибо доктору Хозе. Именно он вчера чинил и объяснял мне, что он делает.

После операции Татьяна переехала в Москву, где продолжила восстановление. Видео из больницы она выложила в соцсети.

- Центральная клиническая больница восстановительного лечения стала для меня домом на 3 недели, - говорит Татьяна. - Каждый день и весь день я занимаюсь восстановлением своего колена. Порой бывает тяжело, трудно и больно. Но это только половина моего пути восстановления. В скором времени я перееду в другую больницу и уже буду заканчивать свою реабилитацию.

Пермская чемпионка Татьяна Иванова восстанавливается после операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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