«Обещала передать деньги после сделки и пропадала». В Перми осудят 50-летнюю мошенницу, которая завладевала квартирами

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-25T10:14:36+03:00

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В Перми 50-летняя женщина обвиняется в мошенничествах с недвижимостью. По версии следствия, она незаконно завладела квартирами и денежными средствами 2 пермяков.

Женщина представлялась риэлтором и предлагала юридическое сопровождение сделки. Под различными предлогами уговаривала потерпевших указать в договоре купли-продажи стоимость ниже той, которую утверждали с клиентом изначально. Деньги женщина обещала передать после подписания документов, но сразу после сделки обрывала контакты с обманутыми клиентами.

Потерпевшие обратились в полицию, мошенницу задержали и заключили под стражу на период расследования. Известно, что мошенница уже была судима за подобные преступления. Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/699061" frameborder="0"></iframe> Пермяки рассказывают, как их обманула "черная риэлторша".

ИСТОЧНИК KP.RU