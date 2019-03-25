2019-03-25T10:14:36+03:00
Происшествия

«Обещала передать деньги после сделки и пропадала». В Перми осудят 50-летнюю мошенницу, которая завладевала квартирами

Лже-риэлтора оставили под стражей до суда
Константин КЯКИНЕН
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В Перми 50-летняя женщина обвиняется в мошенничествах с недвижимостью. По версии следствия, она незаконно завладела квартирами и денежными средствами 2 пермяков.

Женщина представлялась риэлтором и предлагала юридическое сопровождение сделки. Под различными предлогами уговаривала потерпевших указать в договоре купли-продажи стоимость ниже той, которую утверждали с клиентом изначально. Деньги женщина обещала передать после подписания документов, но сразу после сделки обрывала контакты с обманутыми клиентами.

Потерпевшие обратились в полицию, мошенницу задержали и заключили под стражу на период расследования. Известно, что мошенница уже была судима за подобные преступления. Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Пермяки рассказывают, как их обманула "черная риэлторша".

ИСТОЧНИК KP.RU

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