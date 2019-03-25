2019-03-25T09:56:20+03:00
Общество

В Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность

В городе фиксируется естественная убыль населения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неутешительные итоги демографической ситуации за 2018 году в Перми подвели статистики. Если в 2017 году был зафиксирован естественный прирост населения, то в прошлом, напротив, убыль. Так, в 2018 году родились 12 080 человек, в т о время как умерли 12 430. Убыль населения составила 350 человек.

При этом, число родившихся в Перми сократилось на 8,3% по сравнению с 2017 годом. Во всех районах города наблюдалось снижение рождаемости, наибольшее зафиксировано в Свердловском (на 11,0%), Индустриальном (на 9,4%) и Дзержинском (на 9,2%) районах, сообщает Пермьстат.

Уровень смертности вырос на 2,1%. В большинстве районов города наблюдался рост числа умерших. Самый значительный отмечен в Дзержинском районе (на 6,1%). В Ленинском районе наоборот, наблюдалось наибольшее снижение смертности (на 9,6%).

Более половины пермяков умерли от болезней кровообращения, 16% - от новообразований и 8% - от несчастных случаев.

А вот младенческая смертность в краевом центре по сравнению с 2017 годом сократилась на 3,4%. Из 57 младенцев, умерших до 1 года, 42 были дети первого месяца жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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