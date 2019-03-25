2019-03-25T09:29:21+03:00
Общество

В Прикамье судебные приставы опечатали столовую, где нашли массу нарушений

Хозяйка заведения общепита пообещала устранить замечания в ближайшее время
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Нытве сотрудники Роспотребнадзора наведались в столовую на ул. Чкалова, 57. Внеплановая проверка выявила 19 нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Кухня заведения не оборудована местом для раздельной мойки овощей, мясных и рыбных продуктов, а также раковиной для рук и посуды. Холодные закуски, салаты готовят там же, где разделывают рыбу и мясо. Тут же режут хлеб. Персонал вынужден для всех продуктов использовать одни и те же весы.

Разделочные доски и ножи не имеют специальной маркировки, необходимой для работы с сырыми и готовыми продуктами. Все кухонные принадлежности хранятся вместе, что также является санитарно-эпидемиологическим нарушением.

Вопросы у проверяющих были к хранению продуктов. Мясо, из которого делали фарш на котлеты, подвергалось повторной заморозке, что может представлять потенциальную угрозу для здоровья посетителей, сообщили в службе судебных приставов.

Хозяйка столовой полностью признала вину и заявила, что произведет ремонт в помещении и закупит оборудование, необходимое для приготовления безопасной пищи. Для наведения порядка у собственницы есть 90 суток. В течение этого времени общепит будет закрыт для посещения. Судебные приставы опечатали столовую на устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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