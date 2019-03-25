2019-03-25T09:15:32+03:00
Общество

В Перми прокуратура проведет прямую линию по вопросам рассмотрения жалоб

Вопросы можно присылать заранее
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Пермского края сообщает о проведении прямой телефонной линии по вопросам соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан исполнительными органами государственной власти.

Жители Прикамья смогут сообщить о нарушениях порядка рассмотрения обращений, срока их рассмотрения, необоснованной переадресации жалоб. Также они смогут позвонить и рассказать об оставлении заявлений без ответа.

На вопросы жителей края ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Пермского края Юлия Владимировна Михайлова. Звонки принимаются 26 марта с 12 до 13 часов по телефону «горячей линии» 8 (342) 217-53-36, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края

Кроме того, вопросы также можно прислать заранее электронной почтой на адрес: smi_press@prokurorperm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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