2019-03-25T08:38:34+03:00
Происшествия

В Перми осудили мужчину, который срывал с женщин золотые украшения

Полицейские по приметам задержали грабителя, который сознался в преступлениях
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Мотовилихинском районе осудили грабителя, которые срывал с женщин золотые украшения. Он действовал нагло, но неумело. В двух из четырех эпизодов горе-грабитель так и не смог завершить начатое до конца.

Как-то днем он шел по улице и увидел золотую цепочку на шее у женщины. Он подошел к ней вплотную и рывком попытался сдернул ее, но украшение зацепилось за одежду, и преступник был вынужден убежать.

- Применяя не опасное для здоровья насилие, мужчина рывком сдирал с потерпевших золотые украшения стоимостью от 5 до 20 тысяч рублей, - сообщили в краевой полиции. - По приметам, сообщенным потерпевшими, сотрудники полиции задержали грабителя. При нем были обнаружены похищенные изделия. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил грабителю наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В театре «У Моста» поставили «Крошку Цахес»
В Перми дом, где произошло обрушение кирпичной кладки, обследуют эксперты
На юридической секции Камского форума поднимут острые проблемы рынка недвижимости
В Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей
МЧС Прикамья предупреждает о сильном мокром снеге и гололедице
«Ипотека, женский каблук и возвращение Иваныча». «Реальные пацаны» возвращаются в Пермь из гастрольного тура
«Бил и издевался». В Прикамье осужден отец-скандалист
Пермские кулинары остановились в шаге от призовой тройки на чемпионате поваров Chef a la Russe
«Вытащили машину из оврага». Инспекторы ГИБДД спасли автомобилистов в сильный мороз
«Поспорили из-за девушки». В Перми у ТЦ «Новая Столица» произошла массовая драка подростков
«Бывает трудно и больно». Чемпионка мира Татьяна Иванова из Прикамья восстанавливается после операции на колене
«Обещала передать деньги после сделки и пропадала». В Перми осудят 50-летнюю мошенницу, которая завладевала квартирами
В Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность
В Прикамье судебные приставы опечатали столовую, где нашли массу нарушений
В Перми прокуратура проведет прямую линию по вопросам рассмотрения жалоб
Продолжение фильма «Последний богатырь» будут снимать в Пермском крае
«Готовьте документы». В Перми пункты выдачи сертификатов в детские лагеря откроются в апреле