В Перми осудили мужчину, который срывал с женщин золотые украшения

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-25T08:38:34+03:00

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В Мотовилихинском районе осудили грабителя, которые срывал с женщин золотые украшения. Он действовал нагло, но неумело. В двух из четырех эпизодов горе-грабитель так и не смог завершить начатое до конца.

Как-то днем он шел по улице и увидел золотую цепочку на шее у женщины. Он подошел к ней вплотную и рывком попытался сдернул ее, но украшение зацепилось за одежду, и преступник был вынужден убежать.

- Применяя не опасное для здоровья насилие, мужчина рывком сдирал с потерпевших золотые украшения стоимостью от 5 до 20 тысяч рублей, - сообщили в краевой полиции. - По приметам, сообщенным потерпевшими, сотрудники полиции задержали грабителя. При нем были обнаружены похищенные изделия. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил грабителю наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU