Продолжение фильма «Последний богатырь» будут снимать в Пермском крае
Часть сцен фильма «Последний богатырь-2» планируют снять в Перми. Также съемки будут проводиться в Сочи и Карелии. Ожидается, что продолжение российского фильма выйдет на киноэкраны в декабре 2020 года.
Во второй части будет рассказано о том, как на Белогорье нападают темные силы, в том числе — злые ведьмы Василиса и Галина. А Иван — сын Ильи Муромца — спасет мир.
В фильме появится много новых героев, в том числе Колобок, Финист-Ясный сокол и страшный герой Роголеп
Планируется, что съемки начнутся уже в июне и продлятся целый год. На русскоязычном сайте компании Disney сообщается, что бюджет фильма составляет 650 млн рублей, что более чем наполовину больше, чем стоимость первой части.
Напомним, это в конце прошлого года в районе Губахи начались съемки «Сердца Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. В нем примут участие Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
ИСТОЧНИК KP.RU