2019-03-25T07:02:48+03:00
Общество

В Перми автобус №34 будет обслуживать частный перевозчик

ООО «Дизель» обыграл на торгах МУП «Пермгорэлектротранс»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Перми муниципалы проиграли частной компании в торгах на право работы по автобусному маршруту №34 (Новые Ляды — «Улица 1905 года»). ООО «Дизель» стал победителем торгов с ценой в 18,6 млн рублей, а МУП «Пермгорэлектротранс» предложил 18,7 млн рублей.Ранее муниципальное предприятие выиграло аукционы на право обслуживать автобусы № 3, 11 и 62.

Торги проходили в рамках развития новой транспортной модели в городе. Разыгрывали выполнение работы по маршруту с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года.

С 1 мая в Перми в тестовом режиме запустят систему бесплатной пересадки. В течение 40 минут пассажиры смогут бесплатно пересесть с одного маршрута на другой, либо на электротранспорт.

Напомним, что ООО «Дизель», которое сейчас обслуживает восемь пермских маршрутов, в том числе и № 34. Напомним, что сейчас автобус ходит по маршруту «Площадь Дружбы - Новые Ляды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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