«Сбили женщину и повредили два автомобиля». В Прикамье пьяная компания на «ВАЗе» устроила гонки в центре города
В Кунгуре обсуждают дорожно-транспортное происшествие, которое случилось накануне днем. Пьяная компания на «четырнадцатой» черного цвета устроили гонки на улице Красная. Как сообщают очевидцы в местном паблике «ЧП Кунгур» около 17 часов они сбили женщину, которая шла с ребенком, затем зацепили два припаркованных автомобиля и скрылись.
Затем они попытались скрыться с места происшествия. Но через полчаса были задержаны возле машиностроительного завода. Женщина, по сообщениям местных СМИ, госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.
Ранее мы писали, что ночью 24 марта в аварии в центре Перми пострадали три девушки. В 3.30 по улице Луначарского двигался автомобиль «Рено Логан», которым управлял 51-летний водитель.
- По предварительной информации, он поворачивал направо и не пропустил автомобиль «Хендай Солярис», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – В результате ДТП пострадали три девушки. Им назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU