2019-03-25T06:18:34+03:00
Спорт

В Прикамье определили лучших «летающих лыжниц» мира

В Чайковском прошли заключительные этапы Кубка мира
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт губернатора Пермского краяфото: сайт губернатора Пермского края
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В выходные в Чайковский съехались сильнейшие «летающие лыжницы» планеты. 23-24 марта в прикамском городе состоялись заключительные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, а также определились победительницы «Русского тура» и обладатели Континентального Кубка у мужчин. Пермский край на соревнованиях представили три спортсмена: Ксения Каблукова, Александра Тихонович и Егор Усачёв.

Победу в финальном этапе одержала норвежка Марен Люндби, второй стала Юлиане Зайфарт (Германия), третьей Ника Крижнар (Словения).

Большой Хрустальный Глобус увезет в Норвегию Марен Люндби, а Кубок Наций достался команде Германии.

В Русском туре «Синяя Птица» заветный трофей достался Юлиане Зайфарт Марен Люндби расположилась на второй строчке нашего протокола, Катарина Альтхаус из Германии стала третьей.

Русский тур «Синяя птица» проводится в рамках Кубка мира. Проект был разработан в Пермском крае, идею поддержали коллеги из Свердловской области. Русский тур «Синяя птица» представляет собой два финальных этапа Кубка Мира в Нижнем Тагиле и Чайковском.

- Соревнования прошли на высоком уровне, мы уже получаем положительные отзывы от международной лыжной федерации, спортивного руководства страны, - сообщил президент федерации прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский. - Мы постараемся сделать их традиционными

Интересно, что перед заключительным туром "летающие лыжницы" из двенадцати стран побывали в Пермском театре оперы и балета на спектакле «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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