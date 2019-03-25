«Парма» проиграла аутсайдеру Единой Лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-25T05:59:01+03:00

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Поражениями «Пармы», как, впрочем, и «Молота», в последнее время пермяков не удивишь. Редкие победы сменяются чередой неудач. Вот и теперь, прервав серию поражений, «Парма» могла закрепить свой успех в Минск, куда она отправилась на встречу с аутсайдером Единой Лиги ВТБ командой «Цмоки».

Начало матча было обнадеживающим – 16:10 в пользу «Пармы» после первых десяти минут игры. Но минчанам удалось восстановить статус-кво к большому перерыву – 32:32. Третья четверть была равной, хозяева ее выиграли с перевесом в два очка, а четвертую пермяки вновь провалили. Как результат - минчане праздновали успех со счетом 80:68.

Самыми результативными в составе пермского клуба стали Константин Буланов - 18 очков и Рашард Келли, на счету которого дабл-дабл (16 очков + 10 подборов)

- Сегодня нас наказали за безалаберность в игре один на один, - сказал после игры и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU