2019-03-24T14:45:34+03:00
Происшествия

За сутки в пожарах в Пермском крае погибли пять человек

Всего в крае произошло 13 пожаров
Елена КОНОВА
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Самой молодой женщине, погибшей при пожаре, было всего 28 летСамой молодой женщине, погибшей при пожаре, было всего 28 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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За прошедшие сутки в Прикамье в пожарах погибли пять человек. Утром 23 марта пожар случился в доме в деревне Полько Суксунского района. Пожарные обнаружили на пепелище тело 50-летнего мужчины.

- Тушение было осложнено тем, что ближайший водоисточник расположен в 1,5 км от места пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Тушение осуществлялось путем подвоза воды.

Еще один пожар случился в Горнозаводске. В горящем доме погибли 28-летняя и 64-летняя женщины. По предварительной информации, пожар случился из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

- Вечером 23 марта пожар произошел в селе Тюндюк Бардымского района, - рассказали в МЧС. – Когда пожарные приехали на место, горела веранда и крыша дома. Огонь потушили. В дом нашли тела 50-летней женщины и 57-летнего мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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