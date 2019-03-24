«На автобусе ехать больше часа». Дочке пермячки дали место в детсаду за 20 километров от дома

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-24T13:13:02+03:00

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У пермячки Светланы и ее супруга две дочки – одной два года, второй – два месяца. Для старшей дочки ей выдали путевку в детский садик, который находится в 20 километрах от дома. Как добираться до учреждения в такую даль?

- Мы живем в Закамске, на Старых Водниках, а садик дам дали в микрорайоне Крым, - рассказала Светлана порталу «ВКурсе.ру». - На машине добираться минут сорок, но это на машине. А нам пришлось бы ехать туда на автобусе - муж работает и рано уезжает. Соответственно, отвозить и забирать ребенка из детского сада могу только я. А у меня на руках еще двухмесячный ребенок. На автобусе, по пробкам и в час пик, ехать туда пришлось бы больше часа.

Так что пока Светлане приходится сидеть дома с дочками и ждать, пока появится место в детском садике, расположенном близко к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU