В Перми состоится концерт, посвященный памяти погибших в трагедии в Кемерово

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-24T10:43:04+03:00

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25 марта в 19-00 в Органном зале состоится концерт памяти жертв трагедии в Кемерово. Вход бесплатный, но нужно получить билет с местом в кассе Органного зала.

На концерте выступят Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии и органист Мансур Юсупов. В Органном зале прозвучат "Ave Maria" Франка, "Stabat Mater" Вивальди и "Реквием" Шумана.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошла трагедия - страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме. А она, в свою очередь, располагалась на четвертом этаже ТЦ, где находились еще и каток, кафе, кинотеатр и фитнес-центр. Люди, которые в тот день пришли отдохнуть с детьми, друзьями оказались, фактически, в огненной и дымовой ловушке. Эвакуационные выходы были заблокированы. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 - пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU