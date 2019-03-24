В аварии в центре Перми пострадали три девушки

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-24T09:36:07+03:00

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Ночью 24 марта в центре Перми произошла авария. В 3.30 по улице Луначарского двигался автомобиль «Рено Логан», которым управлял 51-летний водитель.

- По предварительной информации, он поворачивал направо и не пропустил автомобиль «Хендай Солярис», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – В результате ДТП пострадали три девушки. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка. Авария произошла 8 марта в Березниках. Как сообщили в ГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис», и машины столкнулись. В результате аварии пострадали пожилая пассажирка «Форда» и 8-летняя девочка, которая сидела в автомобиле «Хендай Солярис».

ИСТОЧНИК KP.RU