2019-03-24T08:49:08+03:00
Происшествия

22-летний пермяк до полусмерти избил приятеля

52-летнего пострадавшего увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Вечером 23 марта в одной из квартир Кировского района распивали спиртные напитки 22-летний парень и его 52-летний знакомый. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и молодой человек стал избивать приятеля.

- Пострадавшего с травмами медики «скорой помощи» увезли в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В краевой полиции уточнили, что парень был ранее судим за аналогичное преступление.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае гвоздодером жестоко избили журналиста Андрея Кобзева. По одной из версий, причиной стала его профессиональная деятельность. По другой - ревность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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