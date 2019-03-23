2019-03-23T20:42:39+03:00
Общество

"При ДТП приезжаем в течение 10 минут". Врачи "скорой" в Перми рассказали, сколько времени едут к экстренным больным

И объяснили, почему не могут приезжать быстрее
Вероника РАНГУЛОВА
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Среднее время ожидания - полчасаСреднее время ожидания - полчасаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Врачи "Скорой помощи" в Перми рассказали, сколько времени им требуется, чтобы добраться к экстренному больному.

- Чтобы быть максимально объективными, решили взять временной период побольше, использовав для этого весь прошлый год – с 1 января по 31 декабря, - пояснили медики.

Итак, среднее время ожидания бригады по всем группам вызовов составило 29,86 минут. При ДТП -– 9,57 минут в среднем.

- При этом доля вызовов на ДТП с временем прибытия до 20 минут составила 96,36%, - объяснили в ведомстве. - То есть подавляющее большинство вызовов укладываются в норматив.

По словам врачей, исключением является один вызов из двадцати семи. Все зависит от конкретной ситуации:

- Среднее время ожидания бригады СМП на вызовы в экстренной форме – 13,71 минут, при нормативе в 20 минут.

- Среднее время ожидания бригады на вызовы в неотложной форме – 32,6 мин. Эти вызовы, поясняют врачи, не имеют регламента по времени доезда, оно зависит от оперативной обстановки в районе. К кому-то приедут за 8 - 10 минут, к кому-то будут ехать 2 - 3 часа.

- Постарайтесь осознать, вызовы, где состояние пациента не несет угрозы для жизни, обслуживаются в порядке очереди, - сообщили в "скорой". - Ну а поскольку за 2018 год мы совершали в среднем 1230 вызовов в сутки, то и очередь может быть достаточно велика.

Основная причина, почему нельзя сократить время доезда "скорой", - это огромное количество неотложных вызовов к пациентам с умеренной повышенной температурой тела, повышенным артериальным давлением, мелкими и не угрожающими жизни бытовыми травмами.

- По сути, это вообще не наша работа – необходимость оказания скорой медицинской помощи в упомянутых случаях отсутствует, однако мы выезжаем и делаем ее, - говорят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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