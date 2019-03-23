2019-03-23T20:09:25+03:00
Происшествия

В Прикамье глыба льда, упавшая на автомобиль, травмировала 37-летнюю женщину

У водителя машины ушиб ноги
Вероника РАНГУЛОВА
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Пострадавшей потребовалась помощьПострадавшей потребовалась помощьФото: Юлия Лоза
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ЧП случилось в субботу, 23 марта, в 13.30 в Березниках. Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, с жилого дома по адресу: улица Ленина, 24 упала глыба льда. Она рухнула на припаркованный рядом автомобиль ВАЗ-2110.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в этот момент в салоне машины находилась 37-летняя женщина, которая получила травму.

Как стало известно "КП", глыба льда продавила переднее стекло, и часть льдины попала внутрь, травмировав водителю ногу. Женщина обратилась в больницу, медики диагностировали у пострадавшей ушиб ноги.

- Машина в дребезги, - сообщают пользователи социальных сетей. - Люди продолжают ходить под крышей дома, а снег все падает.

Напомним, 22 марта в Закамске рухнувшая с крыши ледяная глыба чуть не упала на женщину с коляской. Пермячка опубликовала фото в соцсетях и написала: «УК «Водолей», убедительная просьба: уберите с крыши лед. Сегодня, подходя к дому с ребенком на коляске, нас чуть не пришибло».

Все произошло около первого подъезда дома по ул. Автозаводская, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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