2019-03-23T14:47:44+03:00
Происшествия

В Прикамье из воды достали тело мужчины

Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото предоставлено Кунгурской службой спасенияФото предоставлено Кунгурской службой спасения
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Сообщение о том, что в реке Шаква (это в районе деревни Полетаево Кунгурского района Пермского края) найдено тело мужчины, поступило в Кунгурскую службу спасения утром в пятницу, 22 марта.

Как сообщили в ведомстве, на вызов выехали спасатели - нужна была помощь, чтобы извлечь тело утонувшего человека из воды. Мужчину достали из реки и передали сотрудникам полиции, они будут устанавливать личность погибшего.

Тем временем, на этой неделе в Прикамье произошло смертельное ДТП. Утром 21 марта по автодороге Краснокамск – поселок Майский со стороны Майского в направлении Краснокамска двигался автомобиль «Рено Дастер». Водитель на 1 км 800 м. не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль «Фотон». В результате ДТП погибла 38-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, водитель госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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