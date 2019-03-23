Следователи просят пермяков опознать мужчину, найденного в лесу у трассы
Утром 18 марта на окраине города Оса было найдено тело мужчины. Страшную находку обнаружили местные жители - примерно в 700 метрах от поворота с автодороги "Оса - поселок Кукуштан" (в направлении поселка Лесной Осинского района Пермского края).
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, сейчас устанавливается личность неопознанного мужчины.
Следователи просят откликнуться граждан, которые с 17 по 18 марта находились в указанном районе и, либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми и иными сведениями о совершенном преступлении.
Конфиденциальность гарантируется. Если вам что-либо известно о мужчине с фото, нужно позвонить по телефонам: 8-342-291-43160, 2467700, 2495444, 02.
Приметы найденного: на вид 50-60 лет, рост 177 см, среднего телосложения, размер ноги 41-42 см, волосы седые длиной до 2 см, брови густые седые, усы седые, переходящие в бороду, глаза серые, окружность головы 59 см. Зубов почти нет.
Рядом с телом обнаружен ключ от врезного замка с домофонной таблеткой синего цвета, наручные часы марки «Sharp» серебристого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU