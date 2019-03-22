В Перми брокер-мошенник из «Витуса» и «Кастом капитала», обманувший клиентов на 11 миллионов, отсидит 6 лет

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-22T16:25:41+03:00

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В колонию общего режима на 6 лет отправится брокер-мошенник, которого судили в Березниках за то, что он обманул своих клиентов на 11 миллионов рублей. Краевой суд оставил вынесенный ему приговор в силе.

- С июня 2011 по апрель 2017 года, будучи брокером ООО «Инвестиционная компания «Витус», а затем руководителем брокерского обслуживания ООО «Кастом Кэпитал», он убеждал клиентов передавать ему часть дохода, полученного от якобы прибыльных сделок от его брокерской деятельности с ценными бумагами, и денежные средства для оплаты налога на доходы физических лиц, - объяснили в краевой прокуратуре. - Клиенты, полностью доверяя своему брокеру, подписывали подготовленные им поручения на вывод средств со специального брокерского счета, а затем снимали деньги и передавали их осужденному. Размер вознаграждения составлял от 50 до 75 процентов дохода, полученного по сделке. Всего от действий мошенника пострадали 13 человек. Общий ущерб составил около 11 миллионов рублей.

Апелляционная инстанция доводы жалобы осужденного оставила без удовлетворения, приговор - без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU