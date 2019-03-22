2019-03-22T15:56:43+03:00
Происшествия

В Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку

Он обвиняется в истязаниях падчерицы
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКРфото: СУ СКР
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В Добрянке 62-летний мужчина невзлюбил свою падчерицу. С сентября 2018 года по февраль 2019 года он истязал ее. Как следует из материалов дела, он вел по отношению к 8-летней девочке раздраженно и нетерпимо. Постоянно бил ее и причинял боль.

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней. Сейчас допрашиваются свидетели, назначены различные судебные экспертизы, сообщили в краевом следственном комитете.

Также мы сообщали, что в Прикамье многодетная мать избивала своих детей, а сожителя чуть не зарезала. 38-летняя жительница посёлка Чепец Чердынского района лишена материнских прав и в ближайшее время предстанет перед судом. Так, она регулярно с мая по сентябрь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивала своего 11-летнего сына, Пользуясь его беспомощных состоянием, она причиняла ему физические и моральные травмы. Также она ранним утром 28 июля прошлого года в пьяном состоянии взяла в руку кухонный нож и размахивала им перед сожителем, высказывая в его адрес угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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