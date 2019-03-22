В Прикамье мужчина заявил, что бывшая жена украла у него 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-22T15:49:28+03:00

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В Лысьве мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его бывшая жена похитила из кармана его брюк 200 тысяч рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что он оговорил женщину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Ранее мы писали, что в августе прошлого года двое мужчин в масках ворвались в коттедж местного предпринимателя. В этот момент в жилище находилась знакомая хозяина, которую он попросил присмотреть за домом в его отсутствие.

Налетчики связали женщину и обокрали дом. Они вынесли деньги в рублях и валюту, золотые украшения, а также травматический пистолет и охотничий карабин. Общий ущерб составил около 620 тысяч рублей.

В сентябре сотрудниками уголовного розыска один из преступников был задержан в Осе, а его ранее судимый сообщник – на территории Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU