2019-03-22T15:49:28+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина заявил, что бывшая жена украла у него 200 тысяч рублей

Его осудили за ложный донос
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Лысьве мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его бывшая жена похитила из кармана его брюк 200 тысяч рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что он оговорил женщину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Ранее мы писали, что в августе прошлого года двое мужчин в масках ворвались в коттедж местного предпринимателя. В этот момент в жилище находилась знакомая хозяина, которую он попросил присмотреть за домом в его отсутствие.

Налетчики связали женщину и обокрали дом. Они вынесли деньги в рублях и валюту, золотые украшения, а также травматический пистолет и охотничий карабин. Общий ущерб составил около 620 тысяч рублей.

В сентябре сотрудниками уголовного розыска один из преступников был задержан в Осе, а его ранее судимый сообщник – на территории Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми брокер-мошенник из «Витуса» и «Кастом капитала», обманувший клиентов на 11 миллионов, отсидит 6 лет
В Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку
В Прикамье многодетная мать избивала своих детей, а сожителя чуть не зарезала
В Прикамье 11-летний мальчик чуть не сгорел в трансформаторной будке «Пермэнерго»
В Прикамье ищут 35-летнего мужчину, который 6 марта уехал на работу
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
«Зашли в масках и связали женщину». В Прикамье осуждены два грабителя, которые обокрали дом предпринимателя
Соревнования «летающих лыжников» в Чайковском вошли в топ-5 интересных событий выходных в стране
В Прикамье осудили серийного маньяка, который семь лет безнаказанно насиловал женщин
Претендентом на должность главного тренера «молотобойцев» называют Олега Савчука
«Уронила на пол ребенка». В Прикамье осудят горе-мать
В Прикамье арестован житель Курской области, который убил коллегу на пилораме
Жителей Прикамья просят опознать тело погибшего мужчины
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
10 тысяч участников: открыта регистрация на Пермский международный марафон
В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»
Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми
Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока
«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список
Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству