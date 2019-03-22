В Прикамье многодетная мать избивала своих детей, а сожителя чуть не зарезала

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-22T15:38:05+03:00

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38-летняя жительница посёлка Чепец Чердынского района лишена материнских прав и в ближайшее время предстанет перед судом.

Так, она регулярно с мая по сентябрь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивала своего 11-летнего сына, Пользуясь его беспомощных состоянием, она причиняла ему физические и моральные травмы.

Кроме того, она не выполнялась свои обязанности по воспитания своих детей 7, 10 и 11 лет. Как рассказали в краевом следственном комитете, использовала в целях воспитания жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение с детьми.

Также она ранним утром 28 июля прошлого года в пьяном состоянии взяла в руку кухонный нож и размахивала им перед сожителем, высказывая в его адрес угрозы убийством.

- Малолетние потерпевшие изъяты органами опеки из семьи, их мать лишена родительских прав., - сообщили в краевом следственном комитете. - Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Жительница Чердынского района, обвиняемая в истязании ребенка, неисполнение обязанностей по воспитанию детей и угрозе убийством сожителю, предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU