2019-03-22T15:26:01+03:00
Происшествия

В Прикамье 11-летний мальчик чуть не сгорел в трансформаторной будке «Пермэнерго»

За это будут судить мастера электросетей
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
С электричеством шутки плохи.С электричеством шутки плохи.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В ноябре прошлого года в Добрянском районе 11-летний мальчик увидел незапертый электрощит трансформаторной подстанции. Он решил посмотреть, что там внутри. И в результате получил тяжелую электротравму.

Эта подстанцию должен был обслуживать мастер добрянского отделения Центральных электрических сетей филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Против него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Он допустил преступную небрежность - не обеспечил проведение планового осмотра трансформаторной подстанции, расположенной в посёлке Дивья Добрянского района, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Тем самым допустил проникновение в трансформаторную подстанцию и поражение электрическим током посторонних лиц.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мастеру-электрику грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми брокер-мошенник из «Витуса» и «Кастом капитала», обманувший клиентов на 11 миллионов, отсидит 6 лет
В Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку
В Прикамье мужчина заявил, что бывшая жена украла у него 200 тысяч рублей
В Прикамье многодетная мать избивала своих детей, а сожителя чуть не зарезала
В Прикамье ищут 35-летнего мужчину, который 6 марта уехал на работу
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
«Зашли в масках и связали женщину». В Прикамье осуждены два грабителя, которые обокрали дом предпринимателя
Соревнования «летающих лыжников» в Чайковском вошли в топ-5 интересных событий выходных в стране
В Прикамье осудили серийного маньяка, который семь лет безнаказанно насиловал женщин
Претендентом на должность главного тренера «молотобойцев» называют Олега Савчука
«Уронила на пол ребенка». В Прикамье осудят горе-мать
В Прикамье арестован житель Курской области, который убил коллегу на пилораме
Жителей Прикамья просят опознать тело погибшего мужчины
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
10 тысяч участников: открыта регистрация на Пермский международный марафон
В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»
Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми
Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока
«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список
Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству