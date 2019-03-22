В Прикамье 11-летний мальчик чуть не сгорел в трансформаторной будке «Пермэнерго»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-22T15:26:01+03:00

За это будут судить мастера электросетей

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В ноябре прошлого года в Добрянском районе 11-летний мальчик увидел незапертый электрощит трансформаторной подстанции. Он решил посмотреть, что там внутри. И в результате получил тяжелую электротравму.

Эта подстанцию должен был обслуживать мастер добрянского отделения Центральных электрических сетей филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Против него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Он допустил преступную небрежность - не обеспечил проведение планового осмотра трансформаторной подстанции, расположенной в посёлке Дивья Добрянского района, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Тем самым допустил проникновение в трансформаторную подстанцию и поражение электрическим током посторонних лиц.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мастеру-электрику грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU