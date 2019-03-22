В Прикамье 11-летний мальчик чуть не сгорел в трансформаторной будке «Пермэнерго»
В ноябре прошлого года в Добрянском районе 11-летний мальчик увидел незапертый электрощит трансформаторной подстанции. Он решил посмотреть, что там внутри. И в результате получил тяжелую электротравму.
Эта подстанцию должен был обслуживать мастер добрянского отделения Центральных электрических сетей филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Против него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
- Он допустил преступную небрежность - не обеспечил проведение планового осмотра трансформаторной подстанции, расположенной в посёлке Дивья Добрянского района, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Тем самым допустил проникновение в трансформаторную подстанцию и поражение электрическим током посторонних лиц.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мастеру-электрику грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU