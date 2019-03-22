В Прикамье ищут 35-летнего мужчину, который 6 марта уехал на работу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-22T14:48:45+03:00

Последний раз его видели на трассе, ведущей в Оханск

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В Прикамье волонтеры просят помощи у добровольцев в поиске пропавшего Дамира Ильгизовича Гизатуллина. Мужчина уехал из Очера в Пермь на работу 6 марта. Последний раз его видели на трассе, ведущей в Оханск.

Приметы мужчины: рост 173 сантиметра, среднего телосложения, черные волосы, короткая стрижка, глаза карие, носит очки.

Был одет в темную куртку, спортивные штаны с зелеными вставками на карманах, синий свитер, теплые зимние кроссовки. При себе имел дорожную сумку.

Всех, кто знает о местонахождении Дамира, просят позвонить в полицию. Добровольцев, которые могут помочь в поисках, следует позвонить координатору Марии (8-950-478-77-79).

Ранее мы писали, что пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты. Налетчиков задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU