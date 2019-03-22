23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-22T14:29:00+03:00

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Авария произошла в Березниках. Сегодня, 22 марта, около 8.20 22-летний водитель седьмой модели ВАЗа сбил на ул. Пятилетки девушку. 22-летняя девушка переходила проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.

Ранее мы писали, что 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины. Теперь волонтеры ищут ему дом.

- 20 марта из машины прямо на дорогу выкинули котенка, - рассказала волонтер приюта Светлана. - А 7-летний мальчик не испугался выбежать за тем, кто слабее, прямо на середину дороги.

Его родители испугались, но не оставили котенка на улице. Его отвезли в клинику для осмотра.

- Котенку срочно нужна передержка или новый дом, - добавила Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU