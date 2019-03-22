2019-03-22T14:29:00+03:00
Происшествия

23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

Она получила ушибы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: БЕРЕЗНИКИ БЕЗОПАСНЫЕфото: БЕРЕЗНИКИ БЕЗОПАСНЫЕ
Изменить размер текста:

Авария произошла в Березниках. Сегодня, 22 марта, около 8.20 22-летний водитель седьмой модели ВАЗа сбил на ул. Пятилетки девушку. 22-летняя девушка переходила проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.

Ранее мы писали, что 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины. Теперь волонтеры ищут ему дом.

- 20 марта из машины прямо на дорогу выкинули котенка, - рассказала волонтер приюта Светлана. - А 7-летний мальчик не испугался выбежать за тем, кто слабее, прямо на середину дороги.

Его родители испугались, но не оставили котенка на улице. Его отвезли в клинику для осмотра.

- Котенку срочно нужна передержка или новый дом, - добавила Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми брокер-мошенник из «Витуса» и «Кастом капитала», обманувший клиентов на 11 миллионов, отсидит 6 лет
В Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку
В Прикамье мужчина заявил, что бывшая жена украла у него 200 тысяч рублей
В Прикамье многодетная мать избивала своих детей, а сожителя чуть не зарезала
В Прикамье 11-летний мальчик чуть не сгорел в трансформаторной будке «Пермэнерго»
В Прикамье ищут 35-летнего мужчину, который 6 марта уехал на работу
«Зашли в масках и связали женщину». В Прикамье осуждены два грабителя, которые обокрали дом предпринимателя
Соревнования «летающих лыжников» в Чайковском вошли в топ-5 интересных событий выходных в стране
В Прикамье осудили серийного маньяка, который семь лет безнаказанно насиловал женщин
Претендентом на должность главного тренера «молотобойцев» называют Олега Савчука
«Уронила на пол ребенка». В Прикамье осудят горе-мать
В Прикамье арестован житель Курской области, который убил коллегу на пилораме
Жителей Прикамья просят опознать тело погибшего мужчины
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
10 тысяч участников: открыта регистрация на Пермский международный марафон
В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»
Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми
Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока
«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список
Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству