2019-03-22T13:18:31+03:00
Происшествия

«Зашли в масках и связали женщину». В Прикамье осуждены два грабителя, которые обокрали дом предпринимателя

Они вынесли из коттеджа деньги, валюты, золотые украшения и оружие
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД РОссии по Пермскому краюфото: ГУ МВД РОссии по Пермскому краю
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В августе прошлого года двое мужчин в масках ворвались в коттедж местного предпринимателя. В этот момент в жилище находилась знакомая хозяина, которую он попросил присмотреть за домом в его отсутствие.

Налетчики связали женщину и обокрали дом. Они вынесли деньги в рублях и валюту, золотые украшения, а также травматический пистолет и охотничий карабин. Общий ущерб составил около 620 тысяч рублей.

В сентябре сотрудниками уголовного розыска один из преступников был задержан в Осе, а его ранее судимый сообщник – на территории Владимирской области. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Во время расследования мужчины – 43 и 45 лет - находились под стражей.

Суд назначил грабителям наказание в виде 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Если Вы пострадали от их действий звоните по тел.: 246-82-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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