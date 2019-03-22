2019-03-22T13:07:43+03:00
Спорт

Соревнования «летающих лыжников» в Чайковском вошли в топ-5 интересных событий выходных в стране

Их будут транслировать Eurosport и Матч ТВ
Константин КЯКИНЕН
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В эти выходные Чайковский станет столицей летающих лыжников – здесь состоятся финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, а также завершающие этапы мужского Континентального Кубка. Соревнования в чайковском Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» будут транслировать Eurosport и Матч ТВ.

Аналитическое агентство ТурСтат включило состязания «летающих лыжников» в Чайковском в топ-5 наиболее интересных путешествий на эти выходные.

В первую пятерку событий выходных, интересных для туристов, вошли праздник 100-летия Башкортостана в Уфе, музыкальный фестиваль на открытом воздухе Alfa Future People Snow Edition в Красной Поляне, соревнования оленеводов «Сямянхат Мерета» в Нарьян-Маре, фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games в Миассе и финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.

Напомним, в прошлом году комплекс принял более 50 спортсменов из 9 стран мира, только за онлайн трансляцией соревнований следило более 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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