Соревнования «летающих лыжников» в Чайковском вошли в топ-5 интересных событий выходных в стране
В эти выходные Чайковский станет столицей летающих лыжников – здесь состоятся финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, а также завершающие этапы мужского Континентального Кубка. Соревнования в чайковском Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» будут транслировать Eurosport и Матч ТВ.
Аналитическое агентство ТурСтат включило состязания «летающих лыжников» в Чайковском в топ-5 наиболее интересных путешествий на эти выходные.
В первую пятерку событий выходных, интересных для туристов, вошли праздник 100-летия Башкортостана в Уфе, музыкальный фестиваль на открытом воздухе Alfa Future People Snow Edition в Красной Поляне, соревнования оленеводов «Сямянхат Мерета» в Нарьян-Маре, фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games в Миассе и финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.
Напомним, в прошлом году комплекс принял более 50 спортсменов из 9 стран мира, только за онлайн трансляцией соревнований следило более 100 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU