2019-03-22T12:30:24+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили серийного маньяка, который семь лет безнаказанно насиловал женщин

Жителю Удмуртии дали восемь с половиной лет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Семь лет - с 2011 года по август 2018 года - житель Удмуртии нападал ночами на одиноких женщин в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов Перми.

- На протяжении длительного времени преступления оставались нераскрытыми, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Однако работа над поимкой серийного преступника не прекращалась. На причастность к совершению преступлений были проверены десятки человек. Детально допрошены потерпевшие и многочисленные свидетели, изъяты вещественные доказательства. Проведен целый ряд судебных экспертиз - медицинских, биологических, генотипоскопических и других.

2 сентября 2018 года следователями с применением метода личного сыска 44-летний подозреваемый был задержан. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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