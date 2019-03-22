Претендентом на должность главного тренера «молотобойцев» называют Олега Савчука

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-22T12:15:50+03:00

Он был и капитаном команды, и тренировал «Молот»

Изменить размер текста: A A

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Молота» называют Олега Савчука.

Карьеру хоккеиста 52-летний Савчук начинал в команде «Метеор» у Юрия Андрианова. В 14 лет перешел в «Молот». Нападающий. Мастер спорта.

В качестве игрока выступал за «Молот» Пермь, «Южный Урал» Орск, «Трактор» и «Мечел» Челябинск, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Северсталь» Череповец.

Карьеру тренера начал в Перми в команде «Молот-Прикамье», затем работал с «Газпром-ОГУ» Оренбург, «Кубань» Краснодар.

Напомним, что на вчерашней прямой линии губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе прямой линии в Instagram пообещал кадровые перестановки.

- Сменился исполнительный директор, - ответил на вопрос пермяков Решетников. - Сейчас меняется наблюдательный совет. Туда войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов

ИСТОЧНИК KP.RU