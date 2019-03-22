2019-03-22T11:55:02+03:00
Происшествия

«Уронила на пол ребенка». В Прикамье осудят горе-мать

Она даже не показала ребенка врачам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Осе 21-летняя девушка никак не воспитывала свою маленькую дочь. Она постоянно пила, оставляла ребенка без присмотра, грубо обращалась с ней.

Однажды она напилась и уронила девочку на пол. При этом девушка даже не обратилась в больницу за помощью, несмотря на то, что ребенок получил ушибы.

Девушке предъявлено обвинение по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 22 марта в Закамске рухнувшая с крыши ледяная глыба чуть не упала на женщину с коляской. Пермячка опубликовала фото в соцсетях и написала: «УК «Водолей», убедительная просьба: уберите с крыши лед. Сегодня, подходя к дому с ребенком на коляске, нас чуть не пришибло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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