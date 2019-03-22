2019-03-22T11:42:26+03:00
Происшествия

В Прикамье арестован житель Курской области, который убил коллегу на пилораме

Бывшего зэка задержали на трассе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Лиза ГРОМОВА
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Вечером 18 марта в деревне Марушево Чердынского района в сторожке фермы было обнаружено тело 54-летнего жителя посёлка Керчевский с признаками насильственной смерти.

В течение суток подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан на дороге из посёлка Ныроб в Чердынь.

39-летний житель Курской области освободился из мест лишения свободы и остался жить и работать на пилораме в деревне Марушево. Вечером 18 марта он выпивал с работником пилорамы. У мужчин возник конфликт, бывший зэк взял в руки нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшего. После этого, спрятав орудие преступления, скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался от потери крови на месте.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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