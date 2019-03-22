2019-03-22T11:21:48+03:00
Происшествия

Жителей Прикамья просят опознать тело погибшего мужчины

Его нашли утром 18 марта в Осинском районе
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
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В Прикамье был найден труп неизвестного мужчины. Тело обнаружено утром 18 марта в 700 метрах от поворота с автодороги Оса - Кукуштан в направлении поселка Лесной..

Следователи просят откликнуться граждан, которые с 17 по 18 марта могли стать очевидцами конфликта или слышали крики о помощи. Конфиденциальность гарантируется.

Приметы найденного: на вид 50-60 лет, рост 177 см, среднего телосложения, размер ноги 41-42 см, волосы седые длиной до 2 см, брови густые седые, усы седые переходящие в бороду, глаза серые, окружность головы 59 см.

Был одет в куртку черного цвета с металлической молнией желтого цвета и полимерной молнией черного цвета, в футболку серого цвета и рубашку с пуговицей серо-зеленого цвета. Также был найден фрагмент шнурка от ботинок (сапог) темно-синего цвета.

Рядом с телом обнаружен ключ от врезного замка с домофонной таблеткой синего цвета, наручные часы марки «Sharp» серебристого цвета.

Обращаться по телефонам: 8-342-291-43160, 2467700, 2495444, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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