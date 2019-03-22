10 тысяч участников: открыта регистрация на Пермский международный марафон

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-22T08:52:43+03:00

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Третий Пермский Международный марафон состоится 7 и 8 сентября. С каждым годом количество участников легкоатлетического соревнования растет. Если в первый год проведения марафона на разных дистанциях свои силы попробовали более 5,5 тысяч участников, во второй – 7,2 тысяч. Сейчас организаторы увеличили количество слотов до 10 тысяч.

Из новинок этого года можно отметить отдельный бесплатный забег для детей (8 лет и младше) на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров. Кроме того, к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавится пятикилометровый забег.

Трасса марафона будет изменена из-за реконструкции Комсомольского проспекта, но она по-прежнему пройдет по центру города. Легкоатлеты побегут по улице Ленина от Театра-Театра, Северной дамбе, улице Сибирская до улицы Монастырская с разворотом в районе Перми-I на площади Европы, по улице Газеты Звезда. Один круг трассы составит – 10,5 км.

Забег на 5 км пройдет по улицам Ленина, Сибирская и Монастырская. Забег на 3 км и заезд на колясках пройдут по улице Ленина.

Зарегистрироваться на марафон можно на сайте https://russiarunning.com/event/PermMarathon2019

ИСТОЧНИК KP.RU