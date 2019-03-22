В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-22T08:38:29+03:00

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22 марта в Закамске рухнувшая с крыши ледяная глыба чуть не упала на женщину с коляской. Пермячка опубликовала фото в соцсетях и написала: «УК «Водолей», убедительная просьба: уберите с крыши лед. Сегодня, подходя к дому с ребенком на коляске, нас чуть не пришибло».

Все произошло около первого подъезда дома по ул. Автозаводская, 22. На фото видны куски снега и переломанные деревянные подпорки.

При этом, жители Закамска в комментариях пишут, что обращаться в управляющую компанию бесполезно, они ничего не делают.

Тем временем, в Перми решили увеличить финансирование вывоза снега. На эти цели будут дополнительно выделены 9,7 миллионов рублей. Деньги пойдут на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог 3 категорий.

По данным метеосайтов, в Перми в ближайшие дни ожидается снег с дождем, температура воздуха 0, +2 градуса. В уборке дорог и тротуаров задействовано около 310 единиц техники, ручную уборку осуществляет порядка 330 человек

ИСТОЧНИК KP.RU