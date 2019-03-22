«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-22T07:15:17+03:00

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На портале change.org любители хоккея потребовали у краевых властей вмешаться в ситуацию вокруг любимого клуба.

- Команде нужны перемены, - пишут болельщики. - Более существенные, чем поиск очередного тренерского штаба и набор новых игроков взамен старым. Хочется, чтобы и самое высокое руководство «Молота» признало свои ошибки и поступило по-мужски. Мы требуем отставку президента клуба Третьякова Германа Юрьевича в кратчайшие сроки…. Пока чудо руководство не начало подготовку к следующему провальному сезону!

Губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе прямой линии в Instagram пообещал кадровые перестановки.

Сменился исполнительный директор, - ответил на вопрос пермяков Решетников. - Сейчас меняется наблюдательный совет. Туда войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов

Напомним, что в этом году «Молот» провалил сезон, заняв 27 место из 29 возможных в первенстве ВХЛ. До этого худший результат был в сезоне 2016/17 - 17 место и 4 очка до плей-офф. Лучший результат был показан в сезоне 2013/14 - 2 место.

Болельщики посчитали, что на лед в составе пермяков выходили 43 хоккеиста. Из них всего 6 пермских воспитанников (Георгий Анаркулов, Арсений Ерохин, Егор Сорокин, Сергей Абрамов, Мартин Слепынин, Михаил Попов).

ИСТОЧНИК KP.RU