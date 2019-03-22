Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми

СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-22T06:51:37+03:00

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В Перми решили увеличить финансирование вывоза снега. На эти цели будут дополнительно выделены 9, 7 миллионов рублей. Деньги пойдут на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог 3 категорий.

По данным метеосайтов, в Перми в ближайшие дни ожидается снег с дождем, температура воздуха 0, +2 градуса. В уборке дорог и тротуаров задействовано около 310 единиц техники, ручную уборку осуществляет порядка 330 человек.

- Этой зимой в Перми наблюдались самые интенсивные снегопады за прошедшие 24 года. – сообщили в пресс-службе мэрии. - Объемы вывезенного снега уже превысили 1 миллион кубометров. Для обработки проезжей части и тротуаров использованы более 33 тысячи тонн противогололедных материалов.

Также в администрации города сообщили, что по фактам несвоевременного устранения скользкости на тротуарах возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении подрядных организаций Орджоникидзевского района (ООО «Бор»), Мотовилихинского района (ООО «Старт»), Свердловского района (ООО «УСК «Уралстройподряд»), Ленинского района (ООО «Дортехинжиниринг»), Дзержинского района (ООО «Дортехинжиниринг», ООО «Бор»), Индустриального района (ООО «ДСТ-Пермь»), Кировского района (ООО «Строительное управление – 157»).

ИСТОЧНИК KP.RU