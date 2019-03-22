Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-22T06:38:15+03:00

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Международная федерация футбола (FIFA) осталась должна пермскому «Амкару» 314 тысяч долларов за выступавшего в составе сборной Нигерии Брайана Идову. По клуб-банкрот денег не получил. Все клубы российской премьер-лиги получили деньги, а «Амкар» нет.

Напомним, что пермский клуб был признан банкротом 6 ноября 2018 года.

Отметим, что в интервью Идову рассказывал, что в пору выступления за «Амкар» ему приходилось питаться «дошираками». В пермском клубе он выступал с 2010 по 2018 год, а затем перебрался в «Локомотив».

Ранее мы писали, что пермская «Звезда» сыграет в новом манеже за один рубль. 30 марта, в субботу, новый крытый футбольный манеж примет свой первый в истории матч. Пермская «Звезда» сыграет с соседями из Екатеринбурга – ФК «Урал-2». Все болельщики приглашаются на манеж к 13 часам. Двери центрального входа манежа откроются для болельщиков в 12:00. На входе будут раздавать атрибуты настоящего болельщика. На территории манежа будут работать несколько интерактивных площадок: зона конкурсов с розыгрышем призов, панна-футбол 1 на 1, аквагрим, зона для игры на PlayStation и VR (виртуальная реальность) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU