«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-22T06:07:37+03:00

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Экс-глава Перми Игорь Сапко на своей страничке в Facebook рассказал о том, что теперь ему запрещен въезд в Украину.

- За номером 636 я внесён в очередной санкционный список Украины, - написал депутат Государственной Думы. - С этой когда-то союзной республикой могучего государства меня связывала срочная служба на Черноморском флоте.

Он сказал, что много друзей и хороших приятелей живут сейчас в Украине.

- Все они объективно оценивают сложившуюся ситуацию, понимая бездарность и недальновидность нынешнего украинского руководства, - добавил Сапко. - Запретили въезд в Украину и не только. Время расставит всё по своим местам.

20 марта Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в республиках Донбасса, незаконному захвату украинских военных катеров и моряков. Это произошло по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU