2019-03-22T05:54:42+03:00
Общество

Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству

Лучше всего проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Калужской области
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия Лоза
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Российское министерство строительства обновило рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как указывается на сайте проекта, при расчете рейтинга учитывается динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней. Также федеральные чиновники оценивали разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора.

Пермский край занял 13 место из 15 возможных вместе с Кемеровской, Липецкой, Нижегородской областью и Краснодарским краем. В самом низу списка Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика Крым

Лучше всего дело обстоит в Калужской области, Красноярском крае и Чеченской республике.

Отметим, что проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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