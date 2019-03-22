Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству
Российское министерство строительства обновило рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как указывается на сайте проекта, при расчете рейтинга учитывается динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней. Также федеральные чиновники оценивали разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора.
Пермский край занял 13 место из 15 возможных вместе с Кемеровской, Липецкой, Нижегородской областью и Краснодарским краем. В самом низу списка Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика Крым
Лучше всего дело обстоит в Калужской области, Красноярском крае и Чеченской республике.
Отметим, что проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU