«Не только соль с песком». В Перми следующей зимой улицы будут посыпать противогололедными реагентами

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-21T19:50:14+03:00

В начале марта по пермским тротуарам невозможно было ходить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время онлайн-конференции в Instagram

Изменить размер текста: A A

- Никто не хочет повторения той ситуации, которая в этом году случилась с гололедом, - сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников во время онлайн-конференции в Instagram.

Напомним, с 7 по 10 марта в Перми около 200 жителей из-за гололеда получили переломы и другие серьезные травмы. В числе пострадавших заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх, которая сломала ребра по дороге на работу.

В частности, из-за того, что на тротуарах лежал сплошной лед. Коммунальные службы пытались бороться с гололедом с помощью песка и соли, но почти безрезультатно.

Поэтому на будущую зиму в бюджете необходимо будет заложить дополнительные средства на приобретение современных противоголодедных реагентов, отметил глава региона.

- Если денег у муниципалитетов не хватит, край готов помочь, - сказал Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU