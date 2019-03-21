2019-03-21T19:28:14+03:00
Происшествия

Жительница Новгорода продавала пермским пенсионерам «чудесные» фильтры для воды

Она обманула пожилых людей почти на 300 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Летом этого года по квартирам престарелым жителей Кировского района Перми ходила женщина, которая предлагала «уникальные» фильтры для воды. По словам мошенницы, они очищают любую воду. Требовалось только заплатить солидную сумму денег за сам фильтр и его дальнейшее обслуживание.

- Жители в силу своего возраста и малограмотности не могли в полной мере осознавать, что их обманывают, - рассказали в прокуратуре Кировского района. – И женщина продавала им фильтры для воды, значительно завышая их стоимость, а также скрывая факт того, что приборы не требуют дополнительного обслуживания.

Таким образом, мошенница похитила у потерпевших 284 000 рублей. В ходе судебного заседания ущерб, причиненный пенсионерам, она возместила в полном объеме.

Поэтому хотя жительница Новгорода была признана виновной в совершении мошенничества, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не только соль с песком». В Перми следующей зимой улицы будут посыпать противогололедными реагентами
В Перми маму учениц, которые не ходят в гимназию из-за отсутствия Манту, решили не штрафовать
Пермский уличный художник разрисовал памятник ЮНЕСКО в Черногории
«Выбежал на середину дороги». 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины
В Прикамье мужчина убил брата за выпивку
«Нормальный так не поступил бы». 20-летний парень из Перми рассылает друзьям бывшей девушки ее обнаженные фото
На Камском форуме начнут разрабатывать стандарты «Умного города» для Перми
В Прикамье мужчина убил брата за выпивку
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
Эксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB
«Хотел помочь девушке». Пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты
В Перми начальник колонии получил более 200 тысяч рублей от заключенных
Два пермяка шли в магазин и провалились в яму
Пермская полиция ищет виновника аварии
В Прикамье мужчина в маске ограбил магазин
В Прикамье в ДТП погибла 38-летняя женщина
В Перми из торгового центра «Шоколад» эвакуируют посетителей
В Прикамье мужчине, который вступился за жену, дали три года
В центре Перми сбили пешехода
В Чайковском задержан рецидивист, который хотел украсть продукты
В Пермь приедет легендарный хоккеист