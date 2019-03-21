Жительница Новгорода продавала пермским пенсионерам «чудесные» фильтры для воды

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-21T19:28:14+03:00

Она обманула пожилых людей почти на 300 тысяч рублей

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Летом этого года по квартирам престарелым жителей Кировского района Перми ходила женщина, которая предлагала «уникальные» фильтры для воды. По словам мошенницы, они очищают любую воду. Требовалось только заплатить солидную сумму денег за сам фильтр и его дальнейшее обслуживание.

- Жители в силу своего возраста и малограмотности не могли в полной мере осознавать, что их обманывают, - рассказали в прокуратуре Кировского района. – И женщина продавала им фильтры для воды, значительно завышая их стоимость, а также скрывая факт того, что приборы не требуют дополнительного обслуживания.

Таким образом, мошенница похитила у потерпевших 284 000 рублей. В ходе судебного заседания ущерб, причиненный пенсионерам, она возместила в полном объеме.

Поэтому хотя жительница Новгорода была признана виновной в совершении мошенничества, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU