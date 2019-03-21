2019-03-21T14:53:03+03:00
Общество

Пермский уличный художник разрисовал памятник ЮНЕСКО в Черногории

Алексей Илькаев не знал, что испортил памятник культурного наследия
Константин КЯКИНЕН
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фото: Марат Гельманфото: Марат Гельман
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Пермский художник Алексей Илькаев вновь отличился. Он умудрился изрисовать памятник культурного наследия в Чкрногории.

- Вандалу можно, и даже нужно. – написал он в подписи к посту Марата Гельмана. - Я потом только узнал, что она в списке ЮНЕСКО.

Художник на этот раз нарисовал грустное лицо на Которской крепости в Черногории. Он так и не понял, что испортил объект культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что скандальную известность Илькаев получил после того, как исправил «Счастье не за горами» на «Смерть не за горами».

Ранее мы сообщали, что из-за выброса на пермском химпредприятии в микрорайоне Крым зловоние достигло даже Оверят. В прикамском управлении Роспотребнадзора сообщили, что исследовали пробы воздуха, взятые в микрорайоне Крым, в частности, вблизи Пермской химической компании.

- 19 марта в 8.30 в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю из Единой диспетчерской службы поступила информация о запахе хлора, - сообщили в этом ведомстве. - Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" немедленно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание хлора по адресам Панфилова,2, Воронежская, 44, Воронежская,56. По результатам исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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