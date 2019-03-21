2019-03-21T14:08:30+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина убил брата за выпивку

Скоро ему предстоит предстать перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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24 декабря 28-летний житель Кунгурского района пил со своим братом. Он забрал ему 4 тысячи рублей за то, что он проходил свидетелем по уголовному делу и не сдал брата. Деньги он пропил. 30 декабря прошлого года он убил своего брата у него в квартире.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в краевом следственном комитет.

Тем временем, прикамский водитель стал жертвой нападения на трассе в Удмуртии. Он ехал ночью по дороге с. Якшур-Бодья – п. Игра и увидел машину с включенными аварийными сигналами. У открытого капота стояла девушка. Водитель остановился и предложил ей помочь. Девушка согласилась и попросила его сесть за руль. Только мужчина сел в машину, как на него набросились бандиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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