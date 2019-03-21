2019-03-21T13:56:58+03:00
Общество

«Нормальный так не поступил бы». 20-летний парень из Перми рассылает друзьям бывшей девушки ее обнаженные фото

Студентка собирается обратиться в прокуратуру
Елена КОНОВА
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--Фото: Алиса СТАРОСТИНА
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20-летний молодой человек из Перми обиделся на девушку, которая решила прекратить с ним отношения. Он решился на «месть»: нашел в социальной сети ее друзей, а затем стал рассылать им ее обнаженные фотографии. Видимо, студентка присылала парню снимки в то время, когда у них были нормальные отношения.

- Каждому получившему снимок молодой человек задает вопрос: «Ты в шоке?», - сообщает портал «ВКурсе.ру». - Юноша решил, что таким способом он опозорит девушку, и ей придется к нему вернуться. Но студентка обращать внимание на него не собирается.

- Нормальный парень не стал бы такое делать, - цитирует портал студентку. – Завтра напишу заявление в прокуратуру, пусть они с ним разбираются.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Чайковского отправили на исправительные работы после того, как он разместил обнаженные фото девушки в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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